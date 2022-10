"Wir haben viel investiert, da hätte ich mir schon gewünscht, dass da vielleicht ein Dreier herausspringt", blickte der Auer Interimstrainer zurück. Die Veilchen waren nach Schrecks jahresrückblickswürdigem Eigentor über weite Phasen der Partie drückend überlegen, aber brachten den Ball lange Zeit einfach nicht am überragenden HFC-Torwart Felix Gebhardt vorbei. Trotz dieses ersten kleinen Ergebniskratzers nach zuvor drei Pflichtspielsiegen in Serie unter Müllers Anleitung überwogen beim 51-Jährigen aber die positiven Aspekte.

Zu denen zählte er explizit auch die Unterstützung der heimischen Fans: "Wir sind von außen so gepusht worden." Außerhalb des jüngst brodelnden Erzgebirgsstadions müssen die Auer nun am Sonntag im wohl eher spärlich besetzten Paderborner Zweitliga-Stadion antreten, wohin der SC Verl aufgrund der momentan im Umbau befindlichen eigenen Heimstätte ausgewichen ist. Der SCV sei ein "weiterer Prüfstein für uns, ob wir in unseren Abläufen schon so gefestigt sind, dort zu bestehen", so Carsten Müller.