Wie der Drittliga-Spitzenreiter am Freitag mitteilte, gingen von den bisher 3.000 verkauften Eintrittskarten für das Spiel gegen den SC Verl (in Paderborn) 2.000 an Magdeburger Fans. Falls Osnabrück und Braunschweig am Samstag nicht gewinnen, ist für die Sachsen-Anhalter mit einem Sieg der Sprung in die 2. Bundesliga möglich.