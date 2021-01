Fußball | 3. Liga Schwere Aufgabe in Paderborn: Zwickau zum Nachholer gegen Verl

Nachholer 8. Spieltag

Die Westsachsen zu Gast bei den Ostwestfalen: Am Dienstag nimmt der FSV Zwickau den nächsten Anlauf, um die Partie beim SC Verl in der Paderborner Benteler-Arena über die Bühne zu bringen. Eine schwere Aufgabe steht bevor, basteln die Verl-Kicker, die in den Regionalliga-Payoffs Lok Leipzig bezwungen haben, am Durchmarsch in die 2. Bundesliga.