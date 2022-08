Zweiter Sieg in sechs Tagen? Der FSV Zwickau kann am Samstag (27.08.2022) beim SC Verl seinen Erfolg vom vergangenen Montag (2:0 gegen Bayreuth) veredeln. Mit einem Sieg beim Schlusslicht Verl winkt sogar die obere Tabellenhälfte. Der MDR zeigt die Partie am Samstag ab 14 Uhr komplett live im TV und Livestream, zudem können Sie das Spiel im Ticker verfolgen und komplett live hören.