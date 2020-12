Es ist sein Markenzeichen. Mit herausgestreckter Zunge und dem mit einem Krokodilsauge tätowierten rechten Arm vor Augen feiert Terrence Boyd seine Treffer. Und sieht damit aus wie ein Zyklop. Grund zum Jubeln hatte der Stürmer des Halleschen FC in den vergangenen Wochen zur Genüge. Bei den jüngsten 2:0-Erfolgen gegen Viktoria Köln und gegen die SpVgg Unterhaching gelang dem Amerikaner jeweils ein Doppelpack. "Es ist einfach nur ein geiles Gefühl, wie erfolgreich wir diese englischen Wochen gestaltet haben. Wir sind in einem Flow, dürfen aber jetzt nicht abheben", sagt der "Tor-Zyklop" auch im Wissen um den holprigen Start in die Saison.