Philipp Zulechner wird sofort gebraucht - so die unverkennbare Botschaft des Halleschen FC am Donnerstag. Kaum in seiner neuen Heimat angekommen, musste der Stürmer des Fußball-Drittligisten direkt in die Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Verl (Samstag, 14 Uhr). Erst am Montag, dem letzten Tag der Winter-Transferperiode, war der ehemalige Zweitliga-Spieler von Erzgebirge Aue aus der Vereinslosigkeit heraus verpflichtet worden. Nun machte er neben Trainer André Meyer sogleich Bekanntschaft mit den Journalisten.