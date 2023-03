So lösbar wie die Partie beim Tabellenelften Verl auf dem Papier wirkt, ist sie dann doch nicht. Der Sportclub hat in acht Liga-Spielen diesen Jahres nur zweimal verloren und ist, obwohl die Heimpartien in Paderborn ausgetragen werden, trotzdem sehr stark zuhause. Nur zweimal unterlag der SCV vorm eigenen Publikum. Immerhin hat Halle auswärts unter Ristic seinen Sieglos-Fluch beendet und in direkter Folge die beiden einzigen Auswärtssiege eingefahren. Hinzu kommt, dass die Ostwestfalen zuletzt in Zwickau etwas überraschend 1:2 verloren. Ristic meint: "Verl war dort keinesfalls schlechter als Zwickau, sie sind für mich eine der strukturiertesten Mannschaften der 3. Liga, was sowohl das Spiel mit dem Ball als auch die Intensität gegen den Ball anbelangt. Das hat alles Hand und Fuß.“