Das Hinspiel verlief eine Halbzeit eng. Dann drehte Dynamo auf und siegte am Ende deutlich. Bildrechte: imago images/Eibner

Das neu gewonnene Selbstbewusstsein soll auch in den verbleibenden vier Partien den Ausschlag geben, um die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu finalisieren. Die nächste Bewährungsprobe steht direkt am Dienstag (19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auswärts beim Überraschungsaufsteiger SC Verl an. Trotz der jüngsten Erfolgsserie ist der Respekt vor den offensivstarken Westfalen groß. "Man hat im Hinspiel gesehen, dass man gegen Verl einen guten Plan braucht. Wir wollen auf keinen Fall passiv auftreten, sondern unser Spiel durchdrücken", erklärte Schmidt im Vorfeld.