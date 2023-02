Aus Dynamo-Sicht eine schöne Vorstellung, aber derartige Momentaufnahmen sind für Markus Anfang gar nicht so entscheidend: Es gehe zunächst darum, Stück für Stück besser zu werden. Ohnehin glaubt der Coach, dass die in Paderborn ausgetragene Partie kein Selbstläufer wird, auch wenn der Gegner nur auf Platz elf steht: Verl habe eine "gute Mannschaft", sei "fußballerisch stark" und "schwer zu bespielen". Gegen den Verler Ballbesitzfußball will Anfang "gut und kompakt stehen", um darüber - wie gegen den HFC - zu Umschaltsituationen zu kommen.

Für diese Saison stecken sich die Dresdner also noch kleinere Ziele, umso ambitionierter ist ihr langfristiger Plan. Wie Sportchef Ralf Becker im Podcast "Schwarz-Gelb" sagte, lautet das Vorhaben: Aufstieg 2024. "Grundsätzlich geht es Markus darum, mal langfristig etwas aufzubauen. Und wir beide haben klar definiert, dass Dynamo in der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga spielen muss. Das ist unser klarer Auftrag, und wir wissen, dass wir daran gemessen werden", sagte der 52-Jährige.

Damit ist die Messlatte gelegt. "Das ist der Plan, das ist mir auch so mitgeteilt worden", bestätigte Anfang in der PK. Druck verspüre er dabei "überhaupt nicht", weil er "grundsätzlich erfolgreich sein will". Der Coach erinnerte an seine Zeit in Köln und Bremen: Beide Vereine hatte er nach deren Abstiegen in die 2. Bundesliga übernommen, beide wollten schnell wieder aufsteigen. Und beide Male stand Anfang unter Druck, sofort Ergebnisse zu liefern. "Ich habe damit keine Probleme", sagte er. Und: "Ich will mich ungern an die 3. Liga gewöhnen."