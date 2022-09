Jeder im Umfeld der Schwarz-Gelben weiß, dass mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr live hören und im Ticker in der Sport-im-Osten-App) die Glücksgefühle Purzelbäume schlagen würden und der magere Saisonstart vergessen wäre.

Plan: Hinten sicher, vorn eiskalt

"Wir wollen das positive Erlebnis vom Derby auf das kommende Wochenende übertragen", sagte Jonathan Meier am Donnerstag (1. September) auf der Spieltags-PK. Sein genialer Pass leitete den Sieg im Sachsenderby ein und sorgte dafür, dass die Enttäuschung nicht größer wurde. Spielerisch war die offensive Darbietung der Schwarz-Gelben sehr überschaubar.

Trainer Markus Anfang will auch am Samstag den Fokus auf die Defensive legen. "Wir waren in vielen Spielen, was die Chancen betrifft, das bessere Team. Doch wir haben zuletzt zu viele Gegentore bekommen. Wenn wir zu Null spielen, sind wir immer in der Lage Tore zu erzielen und das Spiel für uns zu entscheiden." Heißt: Hinten sicher stehen und vorn eiskalt vollstrecken.

Hauptmann und Gogia schon in der Startelf?

Für mehr Stabilität soll künftig Niklas Hauptmann sorgen, für mehr offensive Kreativität Akaki Gogia. Beide wurden unter der Woche verpflichtet, sind fit und haben in den Trainingseinheiten "einen guten Eindruck gemacht" (Anfang). Ob es für die Startelf reicht? Anfang umschiffte diese Frage gekonnte, wich aus und erklärte: "Es braucht generell alles Zeit, nicht nur bei Akaki Gogia und Niklas Hauptmann. Wir haben 16 Neuzugänge, das darf man nicht außer Acht lassen."

Viel Eingewöhnungszeit werden die beiden Neuen nicht brauchen. Hauptmann wurde in Dresden geboren, durchlief fast den kompletten Nachwuchs der SGD. Nach einer schweren Zeit am Rhein kehrte er zurück. 2018 war er gewechselt - auch auf Wunsch von Markus Anfang, der damals sein Trainer war. Durchsetzen konnte sich Hauptmann nicht. Woran das lag, vermochte sein alter und neuer Coach auch nicht zu beurteilen: "Ich hatte Niklas Hauptmann 31 Spieltage in Köln. Was danach war, kann ich nicht beurteilen. Er ist jetzt wieder zu Hause und kann mit guter Arbeit wieder dort hinkommen, wo er schon einmal war."

Meier: Kulisse in Dresden schüchtert ein

Dynamo jubelt über das goldene Tor gegen Aue: Christian Conteh, Manuel Schaeffler, Dennis Borkowski und Jonathan Meier. Bildrechte: IMAGO/Eibner Nach oben wollen auch die Talente der U23. Junge Heißsporne - gespickt mit drittligaerfahrenen Haudegen wie dem Ex-Hallenser Michael Eberwein. Der Großteil im Team ist aber um die 20 und dürfte nicht oft vor einer Kulisse wie in Dresden gespielt haben. Flügelflitzer Meier glaubt schon, dass das ein Vorteil sein wird. "Ich denke, dass die Kulisse in Dresden einschüchtert. Das sollten wir nutzen."

BVB-Youngster noch nicht in Form

Die Dortmunder Youngster haben einen unglücklichen Drittligastart hingelegt. Bildrechte: IMAGO/Eibner Die fußballerische Klasse der BVB-Youngster ist enorm hoch, an die oft raue Gangart in der 3. Liga müssen sich einige von ihnen noch gewöhnen. Und so spiegeln sich Talent und Können noch nicht in Punkten wider. Mit erst einem Sieg und zuletzt einer 0:2-Niederlage gegen den SC Freiburg steht der BVB II auf einem Abstiegsplatz. Hauptproblem ist die Offensive. Dortmund II hat - übrigens genau wie Aue - erst drei Tore in sechs Spielen erzielt. Eins davon erzielte Sturm-Juwel Bradley Fink (19), der sich vor zwei Wochen Richtung Basel verabschiedete.