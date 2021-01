Dynamo braucht einen fitten Kauczinski, denn das Bilden einer schlagkräftigen Abwehrreihe für das Spiel gegen den FC Bayern München II am Freitag ist eine große Herausforderung. Mit Sebastian Mai und Kevin Ehlers fehlen zwei wichtige Abwehrspieler nach Platzverweisen, Chris Löwe und Marco Hartmann müssen weiter verletzungsbedingt zuschauen. Im Training am Donnerstag ließ Kauczinski gleich mehrere Varianten probieren. Denkbar wäre zum einen eine Viererkette mit Paul Will und Tim Knipping, der nach seiner Gelbsperre zurückkehrt, in der Mitte und Jonathan Meier und Maximilian Großer außen. Auch eine Dreierkette mit Will, Knipping und Leroy Kwadwo wurde am Donnerstag trainiert. Für welche Option sich Markus Kauczinski entscheidet, ließ er noch offen.

Sebastian Mai sah im Spiel gegen Waldhof Mannheim die Rote Karte. Bildrechte: imago images/Thomas Frey