Keine Startelfgarantie für Mai

Für Mittwoch erwartet Dynamos Übungsleiter ein "Spiel auf Augenhöhe". Man wolle mit Leidenschaft und Einsatz punkten, um dem direkten Wiederaufstieg ein Stück näher zu kommen. Dafür steht der SGD auch endlich wieder Sebastian Mai zur Verfügung. Der etatmäßige Kapitän kehrt nach seiner drei Spiele andauernden Rotsperre wieder in den Kader zurück. Ob er gegen München gleich wieder in der Startelf stehen wird, bleibt offen. Leroy Kwadwo, Kevin Ehlers und Tim Knipping hätten ihren Job in Abwesenheit von Mai sehr gut gemacht, lobte Kauczinski. "Für beide Seiten sprechen Argumente. Alles ist möglich. Wir spielen in jeder Konstellation gut zusammen. Es spricht für sich, dass ich mir solche Gedanken machen kann."

Sohm: "Kann kommen, was will"

Ingolstadt im Hinterkopf

In Anbetracht der kräftezehrenden Tage kündigte Kauczinski jedoch einige Rotationen an. Auch wenn der Fokus auf dem Spiel gegen München liegt, gilt es, "die Kräfte zu verteilen." Bis auf die Langzeitverletzten Robin Becker, Marco Hartmann, Chris Löwe, Patrick Weihrauch und Yannick Stark stehen der SGD alle Akteure zur Verfügung. Wichtig, angesichts der kurzen Regenerationszeit von zweieinhalb Tagen vor dem wichtigen Auftritt gegen Ingolstadt am Samstag. "Jede Stunde Erholung zählt", unterstrich daher auch Kauczinski.