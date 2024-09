Gerade für so ein Duell wäre eine Kante wie Vinko Sapina der richtige Mann. Ob der defensive Mittelfeldmann aber am Samstag auflaufen kann, will Stamm erst kurzfristig entscheiden. Er habe viele Einheiten diese Woche mitgemacht. Nach dem Abschlusstraining am Freitag will der Coach schauen, wie der Stand ist. "Wenn er nicht 100 Prozent hat, kann es uns nicht helfen."

Bildrechte: IMAGO / Kruczynski