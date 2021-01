Kapitän Mai wieder einsatzbereit

Nichtsdestotrotz muss es weitergehen, der Fokus liegt auf dem Kaiserslautern-Spiel. In der Hinrunde hatte die SGD am ersten Spieltag beim FCK gleich einen guten Einstieg und gewann dank eines Treffers von HFC-Zugang Sebastian Mai (18.) mit 1:0. Der 27-Jährige SGD-Kapitän ist übrigens nach seiner Verletzungspause wieder einsatzbereit und kehrt für das anstehende Spiel gegen Kaiserslautern wieder in den Kader zurück. Dynamo-Kapitän Sebastian Mai ist wieder an Bord. (Archiv) Bildrechte: imago images/Brauer-Fotoagentur

Knipping: "Voll auf unsere Stärken fokussieren"

Derzeit "tummeln" sich die "Roten Teufel" in der Abstiegszone und hinken ihren Ansprüchen weit hinterher. Sie sind die Remis-Spezialisten der Liga und haben bisher elfmal unentschieden gespielt. Nichtsdestotrotz, auf die leichte Schulter wird der Drittliga-Spitzenreiter das Team von FCK-Coach Jeff Saibene garantiert nicht nehmen. Markus Kauczinski brachte es auf den Punkt: "Der FCK hat eine gute Mannschaft voller Qualität, die zuletzt sehr aggressiv verteidigt und in den Spielen großen Willen bewiesen hat. Das wird wie immer in dieser Saison eine ganz schwere Aufgabe." Und auch Innenverteidiger Tim Knipping ist sich sicher, dass die Tabelle in der 3. Liga nicht unbedingt aussagt, "wie stark eine Mannschaft ist. Kaiserslautern hat zuletzt wenige Gegentreffer kassiert und sich sehr kompakt präsentiert. Wir müssen uns voll auf unsere Stärken fokussieren, um erfolgreich zu sein". Dresdens Innenverteidiger Tim Knipping. (Archiv) Bildrechte: imago images/foto2press

Bilanz spricht für die Pfälzer

Bisher trafen Dynamo Dresden und die Pfälzer 17 Mal in Punktspielen aufeinander. Neben der bereits erwähnten Drittliga-Begegnung kam es zu 16 Duellen in den zwei höchsten Spielklassen. Insgesamt liegt das Plus bei den Lauterern, die zehn Siege einfuhren. Die SGD gewann fünfmal, zweimal trennte man sich unentschieden.