Gleich dreimal grifft der 1. FC Magdeburg gegen Ende des Transfer-Fensters noch einmal zu: Mit Florian Kath (SC Freiburg), den der FCM schon 2016/2017 in seinen Reihen hatte, Maximlian Franzke (FC St. Pauli) und dem früheren Chemnitzer und Cottbuser Abwehrmann Alexander Bittroff (zuletzt KFC Uerdingen) hoffen die Bördestädter auf eine sorgenfreie Saison. Bei ihnen gingen 13 Akteure, gleich 19 Neue kamen in die MDCC-Arena.

Magdeburgs Mario Kallnik (li.) 2007 gegen Dresdens Igor Bendovskyi Bildrechte: imago images / Dehli-News

Die Bilanz zwischen Dynamo und dem FCM spricht für die Sachsen: Laut "Weltfussball.de" gab es 74 Aufeinandertreffen in Pflichtspielen in immerhin sieben verschiedenen Ligen: DDR-Oberliga, FDGB-Pokal, den Regionalligen Nordost und Nord, der Oberliga NOFV-Süd und zuletzt dann auch jeweils zwei in der 2. Liga und der 3. Liga. Dabei gab es drei Remis und einen Dynamo-Sieg. Magdeburgs letzter Triumph über den Rivalen gelang am 4. Spieltag der Regionalliga-Spielzeit 2007/2008. Björn Lindemann erzielte früh (4.) das Goldene Tor für Magdeburg, bei denen der heute Sportchef Mario Kallnik in der Anfangself stand, Trainer war Dirk Heyne.