4 + 5 + 6 + 3 = 1? Was in der einfachen Algebra falsch ist, kann in der 3. Liga und für Dynamo Dresden richtig sein. Der Spitzenreiter trifft in den kommenden Spielen mit Saarbrücken (dem Tabellen-Vierten), Wehen Wiesbaden (dem Fünften), 1860 München (dem Sechsten) und Hansa Rostock (dem Dritten) auf die absoluten Top-Klubs der 3. Liga. Am Ende der Serie will Dresden beweisen, dass es verdient an der Tabellenspitze steht.