Warum man keine Konstanz in die Leistungen bekäme? Diese Frage wurden in mancherlei Abwandlungen gestellt. Irgendwann wurde es dann Anfang und Knipping zu viel. Der Trainer sagte: "Mir ist das alles ein Stück zu negativ. Kritik ist okay. Allerdings gibt es auch einen Gegner. Wir spielen in der 3. Liga, und da sind auch die Gegner mit einer gewissen Qualität unterwegs. Das wir oft auch einmal vergessen."