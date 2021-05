Verschmerzen muss der Spitzenreiter der 3. Liga den Ausfall von Sebastian Mai. Der 27-Jährige hatte bereits gegen den SC Verl gefehlt, die Diagnose lautet nun: Innenbandverletzung am linken Knie. "Der Ausfall von Basti ist in der Endphase der Saison natürlich umso bitterer, denn sowohl auf als auch neben dem Platz ist er als Kapitän ein wichtiger Spieler für unser Team", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Gebraucht wird aktuell jeder Mann, zumal mit Köln eine bärenstarke Truppe an die Elbe kommt. Unter Trainer Olaf Janßen gab es in den letzten zehn Spielen keine Niederlage, der Kellerkind mauserte sich zu einem aktuell stabilen Tabellen-Achten, kann also ganz ohne Druck auflaufen. Olaf Janßen und die Schwarz-Gelben, da war doch mal was? Von September 2013 bis Sommer 2014 war der 54-Jährige Trainer bei Dynamo. "Da es für Dresden um sehr viel geht, erwarte ich ein sehr emotionales Spiel. Ich freue mich sehr auf die Partie", wird Janßen auf der Homepage zitiert.