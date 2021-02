Kapitän Sebastian Mai, nach Sperre und zuletzt Reservistendasein, wird diesmal von Beginn an auf dem Platz stehen. Ob Mai in der Abwehr stehen wird, ließ der Coach noch offen. "Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist noch nicht entschieden. Aber Basti ist ja ein Tausendsassa und variabel einsetzbar." Mai selbst hatte sich nach seiner Roten von Mannheim persönlich bei der Mannschaft entschuldigt und alle zum Frühstück eingeladen. Gegen den FCI will der 27-Jährige "kühlen Kopf bewahren, um nicht kopflos zu agieren".

v.l.: Sebastian Mai (26, Dresden) und Stefan Kutschke (30, Ingolstadt) Bildrechte: IMAGO / Picture Point