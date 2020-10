Zwei Siege in Serie, Tabellenplatz vier, nur ein Zähler hinter der Spitze. Bei Dynamo Dresden, so dürfte man meinen, ist die Laune vor dem sächsischen Derby am Dienstag (20.10.2020) gegen Zwickau die Laune bestens. Doch Dynamo-Coach Markus Kauczinski klingt ganz uns gar nicht zufrieden: "Mit der Punktausbeute bin ich zufrieden. Mit der Art zu spielen nicht. Wir sind erst noch dabei, uns zu finden, sagte der Dresdner nach dem 1:0-Sieg am Wochenende in Lübeck. Dynamo hatte dort mehr als 80 Minuten in Überzahl gespielt, aber letztlich nur knapp gewonnen. "Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, wussten mit dem Raum nichts anzufangen", so das kritische Fazit des Coaches.