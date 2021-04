Zuletzt geriet der Aufstiegsmotor jedoch ins Stocken. Mittlerweile wartet Dynamo seit vier Spielen auf einen Sieg und seit 348 Minuten auf einen eigenen Treffer. Die Konkurrenz aus Rostock und Ingolstadt ist in der Tabelle vorbeigezogen, hat aber auch bereits zwei Spiele mehr absolviert. "Ich nehme mir deshalb keine Schippe und grabe ein Loch", konterte Kaucinski mit Galgenhumor. Auch von einem Wettbewerbsnachteil will man in Dresden angesichts des straffen Restprogramms mit sieben Partien in vier Wochen nichts wissen. "Das können und werden wir verkraften. Egal wie die Vorzeichen sind, das juckt mich gar nicht", so der 51-Jährige.