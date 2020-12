Die Erfolgsserie von vier Spielen tut Dynamo Dresden nach dem eher mäßigen Saisonstart sicher gut. Dennoch weiß Dynamo-Coach Markus Kauczisnki, worauf es jetzt ankommt. Er habe nicht das Gefühl ", dass bei uns jemand in Euphorie verfallen ist", so Kauczinski auf der Pressekonferenz zum Spiel. Und weiter: "Wir wissen, dass wir uns weiterhin voll fokussieren und bodenständig bleiben müssen, um Erfolg in dieser Liga zu haben."

SGD-Coach Kauczinski respektiert den Gegner

Auch wenn der KFC zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste und in der Tabelle lediglich auf dem 12. Platz rangiert, will Kauczinski die Vorzeichen nicht zu hoch hängen. "Uerdingen ist eine Mannschaft, der man vor der Saison eigentlich zugetraut hätte, oben mitzuspielen. Das tue ich immer noch, weil sie durchweg mit guten Spielern besetzt sind, die vor allem ein sehr gutes Umschaltspiel an den Tag legen. Das wird wieder eine harte Aufgabe, die wir gerne und mit breiter Brust annehmen werden", so der Coach vor dem Spiel. Kauczinski: "Breite Brust ja, aber nicht überheblich". (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

In Dresden bleibt man auf dem Teppich

Breite Brust ist also akzeptabel, aber abheben soll deshalb noch niemand. Zu schnelllebig kann die Liga sein. "Die Stimmung in unserer Mannschaft ist gut, aber nicht euphorisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei irgendjemandem aufgrund der vier Siege Überheblichkeit aufkommt. Wir haben mit den schwankenden Leistungen zu Saisonbeginn vor Augen geführt bekommen, dass man in dieser Liga immer am Limit sein muss, weil jeder Gegner Qualität hat", so Kauczinski.

Historisches Duell - "Das Wunder von Grotenburg"

Am 19. März 1986 schaffte der KFC Uerdingen ein schier unglaubliches Comeback gegen Dynamo Dresdem im Europapokal. Das Viertelfinal-Hinspiel hatte der KFC mit 0:2 verloren und auch im Rückspiel stand es zur Pause schon 3:1 für Dynamo. Doch dann folgten die vielleicht irrsten 30 Minuten der deutschen Fußballgeschichte und Uerdingen stürmte mit sechs Treffern ins Halbfinale. Es ist der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte und ging als "Wunder von Grotenburg" in die Geschichte ein.

Drei Verletzte

Bei einer möglichen Neuauflage des legendären Duells werden Luka Stor (Muskelprobleme), Chris Löwe (Außenbandriss) und Paul Will (Außenbandeinriss) definitiv verletzungsbedingt fehlen. Was winkt der SGD bei einem Sieg? Nicht weniger als die Tabellenspitze.

Ausführliche Highlights vom Spiel gibt es ab 16.30 Uhr bei "Sport im Osten".