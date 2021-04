Doch der Druck auf Schmidt ist hoch. Lediglich wenige Trainingseinheiten blieben dem neuen SGD-Coach, um sein Team auf die anstehende Aufgabe einzustimmen. Bei einer Niederlage am Mittwoch könnte es jedoch gleich sehr ungemütlich für den Fußballlehrer werden. Die Sachsen wollen unbedingt hoch in die 2. Bundesliga und ordnen diesem Ziel alles unter.

SGD-Neu-Trainer Alexander Schmidt bei seiner Vorstellung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schmidt zeigte sich auf der Pressekonferenz zum Duisburg-Spiel kämpferisch und gab den Takt für die nächsten Tage an: "Ich will was sehen von den Jungs. Mir sind Namen auf dem Platz völlig egal. Es müssen sich alle Spieler wieder beweisen. Von alleine steigen wir nicht auf. Wir brauchen einfach das gesamte Team." Für die Partie gegen den MSV setzt der 52-Jährige auf die "Basics": "Wir müssen gegen Duisburg wieder das Wesentliche auf den Platz bringen. Kampf, Leidenschaft und Einsatz. Damit können wir in der 3. Liga punkten. Wir können und wollen jeden schlagen."