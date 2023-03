Von solchen Gedankenspielen will Anfang aber auch vor dem anstehenden Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker und Radio-Livestream in der SpiO-App) nach wie vor nichts wissen. "Wir können verschiedene Szenarien aufbauen, aber es bleibt dabei, dass wir unsere Spiele positiv gestalten müssen. Alles andere kommt von alleine", stellte Dresdens Trainer auf der Spieltagspressekonferenz am Dienstag klar. Beflügelt durch den Support in Dortmund (O-Ton Anfang: "Fantastisch, Wahnsinn, ein Gänsehautmoment.") will der 48-jährige Fußballlehrer aber natürlich an die jüngsten Erfolgserlebnisse anknüpfen. "Wir werden von Woche zu Woche besser. Aber auf uns kommen jede Woche neue Herausforderungen zu. Wir müssen unseren Weg weitergehen. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss."