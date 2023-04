Zittern muss der 48-Jährige allerdings um einen seiner Schlüsselspieler. Niklas Hautpmann zeigte sich zuletzt in bestechender Form und besorgte dank einer Willensleistung den Assist vor Arslans Goldenem Treffer am vergangenen Wochenende in Osnabrück. Der 26-Jährige hat allerdings mit Wadenproblemen zu kämpfen, die ihn bereits seit dem Pokalspiel in Zwickau begleiten. "Er hat Schwierigkeiten, war schon in Osnabrück gehandicapt. Wir hoffen, dass es reicht", so Anfang. Kyrylo Melichenko, Panagiotis Vlachodimos und auch Luca Hermann werden in jedem Fall fehlen.