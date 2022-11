Ob dieses Vorhaben auch schon am Samstag gelingt, bleibt jedoch abzuwarten. Die Breisgauer, die momentan mit 27 Punkten Tabellendritter sind, haben einen Lauf. Die letzten drei Partien konnten die Badener (Waldhof Mannheim 3:2, FSV Zwickau 1:0 und Oldenburg 1:0) allesamt gewinnen. Dennoch macht sich Anfang Hoffnung, gegen den SCF II etwas Zählbares mitzunehmen: "Mit Freiburg kommt jetzt am Wochenende eine der spielfreudigsten Mannschaften der Liga. Sie können frei rausspielen und wollen sich empfehlen, so treten sie auch auf. Wenn wir dagegenhalten und eine gewisse Härte an den Tag legen, dann sind wir in der Lage gegen ein solches Team zu punkten."

Markus Anfang fordert gegen Freiburg "gewisse Härte". Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner