"Verl hat eine Mannschaft, die gut zusammengewachsen ist und völlig zurecht oben in der Tabelle steht", sagte SGD-Cheftrainer Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz. Der 50-Jährige betonte auch, dass man sich im Fußball immer wieder aufs Neue beweisen müsse. Siege von vorgestern seien bereits heute nicht mehr viel wert, so Kauczinski.

Stürmer Pascal Sohm, der beim 3:1 gegen seinen Ex-Club Halle erstmals in der SGD-Startelf gestanden hatte, wirkte auf der PK zum Flutlicht-Spieltag besonders motiviert. "Die Spiele sind schließlich das, was im Fußball am meisten Spaß macht und worauf man als Highlight hinarbeitet", sagte der 29-Jährige und fügte an: "Als Offensivspieler ist die Sehnsucht nach einem Treffer immer groß. Deshalb darf mein erstes Saisontor gerne so schnell wie möglich kommen."