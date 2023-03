Bayreuth kommt als sinkendes Schiff an die Elbe

Drittliga-Neuling Spielvereinigung Bayreuth hat durch vier Niederlagen in Folge seine ordentliche Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt vorerst verspielt. Besonders das jüngste Last-Minute-1:2 gegen Mitaufsteiger Oldenburg tat richtig weh. Bei einem Sieg wären drei Konkurrenten auf vier Punkte distanziert worden, und man hätte sich vor Oldenburg, Dortmund II und Halle auf Rang 15 einfinden können. So steht man auf einem Abstiegsplatz, der Druck ist da. Enttäuschung pur nach der bitteren Heimpleite: Bayreuths Edwin Schwarz. Bildrechte: IMAGO / Peter Kolb

"Wir müssen uns nichts vormachen, Dresden ist die aktuell beste Mannschaft der Liga", sagt Trainer Thomas Kleine vor dem Gastspiel bei Dynamo, "besonders zuhause sind sie eine Klasse für sich und entwickeln eine besondere Wucht". Am Sonnabend müsse "alles passen, zudem brauchen wir auch das nötige Spielglück". Sein Team reiste schon am Mittwoch an. Nur die Oberfranken haben ihren Trainer noch nicht gewechselt. Kleine hatte Aufstiegstrainer Timo Rost beerbt. Rost ist in Aue schon wieder Geschichte.

Remis gegen Dynamo und Comeback in Osnabrück

Bayreuth hat sich in der Rückrunde gesteigert, ist aber immer noch das schlechteste Drittliga-Team in der Fremde. Kaum zu glauben, dass sie Mitte Februar die Sieben-Siege-Serie des VfL Osnabrück beendeten: Und das auch noch mit einem spektakulären 3:2 in der Schlussphase nach 0:2. Das Siegtor erzielte der Ex-Dresdner Agyemang Diawusie. Flügelflitzer Agyemang Diawusie (li.) gegen den VfL Oldenburg. Bildrechte: IMAGO/Peter Kolb