Die Sportvereinigung 07 Elversberg verkörpert momentan all das, was Markus Anfang vorhat, in möglichst naher Zukunft auch mit seiner nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft der SG Dynamo Dresden umzusetzen. Der überraschend stark gestartete Aufsteiger aus dem Saarland denke "mehr darüber nach, etwas zu gewinnen, anstatt es nicht zu verlieren – dort wollen wir auch hin", meinte der seit Juli in der sächsischen Landeshauptstadt amtierende Cheftrainer am Donnerstag auf der SGD-Pressekonferenz.