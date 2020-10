999 Glückliche sind am Sonnabend (14 Uhr im Live-Ticker bei sport-im-osten und in der SpiO-App) beim Spiel gegen den SV Meppen noch einmal live im Rudolf-Harbig-Stadion dabei. Danach schließen sich bis Ende November die Tore für die Anhänger. In allen (!) anderen Drittliga-Stadien sind schon am Wochenende nach derzeitigem Stand keine Zuschauer erlaubt.

Auch wenn das Stadion nur zu drei Prozent ausgelastet ist, dürfte das die Dresdner Mannschaft zusätzlich anstacheln, denn Dynamo wandelte in dieser Saison zwischen Genie (4:1 gegen den Hamburger SV) und Wahnsinn (0:3 in München, 1:2 gegen Zwickau). Trainer Markus Kauczinski brachte es in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Meppen auf den Punkt: "Wir haben gezeigt, dass wir was können, zugleich aber noch nicht konstant sind. Daran arbeiten wir und wollen am Samstag einen Schritt in die richtige Richtung machen."