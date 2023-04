Der 48-Jährige ist gesperrt und darf sein Team nicht am Spielfeldrand coachen. Das ist ein Novum für den Trainer, der noch nie eine Gelbsperre abbrummen musste. Am Samstag darf Anfang 30 Minuten vor und nach dem Spiel keinen Kontakt zum Team haben. "Ich gehe in den K-Block und sag dann, was sie rufen sollen, wenn es um einen Wechsel geht", sagte Anfang am Donnerstag während der Pressekonferenz scherzhaft, um dann ernst zu erklären: "Ich werde mir einen Platz auf der Tribüne suchen, kein Handy mitnehmen und versuchen, so ruhig wie möglich das Spiel zu gucken."