Die mahnenden Worte Kauczinskis kommen nicht von ungefähr. Nach einem furiosen Jahresendspurt, mit 22 von 24 möglichen Punkten, kommt die SGD im neuen Jahr noch nicht richtig in Tritt. Neben einer Last-Minute-Niederlage gegen Waldhof Mannheim wurden die Partien im Januar gegen Bayern München II und Wiesbaden verlegt. Die Konkurrenz in Ingolstadt, Rostock und bei den "Löwen" aus München schläft nicht und hat weiter Boden auf die Spitze gutgemacht.

Am frühen Dienstagabend trudelten schlechte Nachrichten aus Dresden ein. Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen musste die Partie erneut abgesagt werden. Zuvor hat sich am Nachmittag vor Ort eine Platzkommission einen genauen Eindruck von den Bodenverhältnissen gemacht. Wann das Nachholspiel in Dresden stattfinden kann, steht derzeit noch nicht fest.

"In weiten Teilen Deutschlands schränkt der starke Wintereinbruch aktuell die infrastrukturellen Gegebenheiten stark ein, so auch bei uns in Dresden. Wir waren auch diesmal auf die witterungsbedingten Gegebenheiten vorbereitet, die Masse an Niederschlägen hat das Spielfeld im Rudolf-Harbig-Stadion aber so sehr aufgeweicht, dass mit Blick auf die Gesundheit der Spieler und die Gegebenheiten des Platzes eine Durchführung der Partie am Mittwochabend nicht zu verantworten gewesen wäre", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.