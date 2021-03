Was lange währt, wird gut. Hofft man zumindest bei Dynamo Dresden, denn am Mittwoch (17. März, Anstoß: 19 Uhr) nehmen die Schwarz-Gelben zum dritten Mal Anlauf für die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden. Ursprünglich war die Partie für den 16. Januar geplant, musste aber verschoben werden, da sich SGD-Trainer Markus Kauczinski den Corona-Virus eingefangen hatte. Und auch der Nachfolgetermin am 10. Februar wurde wegen der Schneemassen im Rudolf-Harbig-Stadion abgesagt.