Auch wenn die Floskel "Die Wochen der Wahrheit" dieser Tage ein ums andere Mal inflationär gebraucht wird, so trifft sie doch genau auf das Aufstiegsrennen in der 3. Liga zu. Gleich sechs Mannschaften können sich berechtigte Hoffnungen auf die 2. Bundesliga machen. Mittendrin auch Dynamo Dresden, das mit einem Sieg im Topspiel am Samstag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr im MDR FERNSEHEN/Livestream und Ticker in der SpiO-App) Platz drei von den Hessen erobern kann, der nach derzeitigem Stand für den direkten Aufstieg reichen würde.