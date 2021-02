Dynamo steht dagegen eine Pflichtaufgabe bevor. Die Mannschaft geht nahezu in jedem Drittliga-Spiel als Favorit an den Start. Am Sonntag sind die Rollen aber glasklar verteilt. Kurz gesagt: Der Spitzenreiter empfängt das Schlusslicht. 19 Punkte trennen beide Mannschaften - und auch zwischen der aktuellen Lage klaffen Welten.



Während Dynamo alles für den Zweitliga-Aufstieg vorbereitet und auf diverse verletzungsbedingte Ausfälle mit drei Winter-Neuzugängen (Heinz Mörschel, Leroy Kwadwo und Niklas Kreuzer) reagierte, kämpft Lübeck nicht nur um das sportliche Überleben in der 3. Liga. Den Aufsteiger plagt ein Berg voller Sorgen. Erst in dieser Woche gab es Post vom DFB mit unschönem Inhalt. Der VfB möge sich ein Ausweichstadion suchen, weil die eigene Spielstätte keine Rasenheizung hat. Auch bei den staatlichen Corona-Hilfen schaute Lübeck in die Röhre. Der Grund: Lübeck, letzte Saison noch in der Regionalliga, hatte keine Mindereinnahmen. Zudem laufen von fast allen Spielern die Verträge im Sommer aus.