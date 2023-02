Trotz einer langen Ausfallliste von sieben Spielern - beim 3:2-Sieg beim SC Verl zog sich Paul Will eine Sprunggelenksverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus - sieht der Trainer keinen Qualitätsabfall. "Mit jedem Wechsel sind Spieler reingekommen, die hungrig sind", sagte Anfang, "wenn wir sie reinbringen, habe ich kein schlechtes Gefühl. Deshalb auch nicht so große Angst, wenn jemand ausfällt."

Olaf Janßen Bildrechte: imago images/Contrast

Viktoria Köln, das mit 31 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz stehet, hatte erst am Montag einen 1:0-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen gefeiert. Es war der erste Sieg in diesem Jahr. Chefcoach Olaf Janßen, der Dynamo von 2013 bis 2014 als Trainer betreut hatte, fordert eine Bestätigung des Aufwärtstrends, "wohlwissend, dass das eine hohe Hürde ist". Im Hinspiel setzten sich die Kölner m Sportpark Höhenberg mit 2:1 durch. Ahmet Arslan hatte Dresden in Führung gebracht, doch Robin Meißner drehte die Partie noch in Halbzeit eins mit einem Doppelpack.