Kevin Broll gegen seinen Ex-Verein

Dabei müssen die Sachsen auf einige Spieler verzichten. Robin Becker (Muskelfaserriss), Luka Stor (Sprunggelenk), Leo Löwe (Schulter und der gesperrte Paul Will fallen aus. Für Becker wird Max Kulke in die Startformation rücken. Gesetzt ist natürlich auch Keeper Kevin Broll, der am 1:0-Sieg auf dem Betze einen maßgeblichen Anteil hatte. Für den .. Jährigen ist es ein ganz besonderes Spiel, hatte er doch in Mannheim 13 Jahre gekickt, praktisch dort mit dem Fußball-Spielen begonnen. "Ein solches Spiel ist etwas Besonderes, aber ich will die Partie vor allem gewinnen", stellte Proll auf der Pressekonferenz klar. Machte in Mannheim seine ersten Fußball-Schritte: Dresdens Torwart Kevin Broll. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Vieles neu in Mannheim

Mannheim kommt mit einem neuen Trainer in die Elbmetropole, der in Sachsen kein Unbekannter ist. Patrick Glöckner hatte nur haarscharf mit dem Chemnitzer FC den Klassenerhalt in der 3. Liga verpasst. Mit Waldhof kam er am vergangenen Montag (21.09.2020) gegen Viktoria Köln nicht über ein 2:2 hinaus, nach einer 2:0-Halbzeitführung. Die Tore erzielten übrigens Anton Donkor (Ex-Jena) und Marcel Costly (Ex-Magdeburg) Dabei spielte Waldhof 45 Minuten wie im Rausch, was auch Dynamo-Coach Markus Kauczinski nicht entgangen ist. "Der Waldhof ist eine Mannschaft, die Fußball spielt und offensiv agiert. Ich rechne mit einem intensiven Spiel mit vielen Zweikämpfen gegen einen schwer zu bespielenden Gegner." In der Defensive präsentierte sich Mannheim gegen Köln dagegen nicht immer sattelfest. Ein Neuer in Mannheim: Trainer Patrick Glöckner Bildrechte: imago images / foto2press

Mehr als 10.000 Fans im Stadion

Die Kulisse wird am Sonntag auf alle Fälle ordentlich sein. Bis Freitag gingen bereits 9.000 Tickets in einer ersten Verkaufsphase über den Tisch. Über 10.000 werden es dann wohl am Sonntag sein, Gästefans sind nicht zugelassen.