Er selbst werde zwar nicht im besagten Kleidungsstück auf der Bank sitzen, schmunzelte Dynamo-Trainer Markus Anfang, das tut der Vorfreude auf das Premierenduell mit dem Aufsteiger aber keinen Abbruch. "Der Spaß am Fußball" soll sich auf die Zuschauer übertragen, führte der 48-jährige Fußballlehrer auf der Pressekonferenz am Donnerstag (29.09.2022) aus. "Wir wollen den Funken überspringen lassen. Es liegt an uns, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Dann werden wir auch die entsprechende Stimmung haben."

Bereits jetzt steht fest, dass Bayreuth Dynamo vor einer Rekordkulisse empfangen wird. Schon am Mittwochnachmittag waren über 7.000 Tickets verkauft. Insgesamt rechnet der Gastgeber mit bis zu 8.000 Zuschauern im Hans-Walter-Wild-Stadion. "Die Fans machen immer eine geile Stimmung", freute sich Rechtsaußen Akaki Gogia, der im Sommer nach Dresden zurückgekehrt war. "Ob wir in einer großen Arena oder auf einem kleinen Sportplatz spielen - wir wollen immer kicken. Die Atmosphäre in kleinen Stadien ist top, vor allem, wenn so viele Fans aus Dresden dabei sind."