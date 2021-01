Der 1. FC Magdeburg ist mitten in einer Krise. Sportlich lief beim Tabellenvorletzten bislang nur wenig zusammen und nun hat auch noch einer der Anführer auf dem Platz seinen Rückzug vollzogen; Christian Beck ist nicht länger Kapitän. Als Begründung gab er an, der Mannschaft in dieser Funktion in seiner momentanen Verfassung nicht helfen zu können. Er wolle sich darauf konzentrieren, zu alter Stärke zurückzufinden.

Rückendeckung für Hoßmang

Für Trainer Thomas Hoßmang, der nach Aussage von Sportchef Otmar Schork bei "MagentaSport" weiter das Vertrauen des Vereins genießt, werden die nächsten Wochen also nicht leichter. Es gilt nicht nur, das Team auf die kommenden Gegner einzustellen, sondern auch, eine neue Hierarchie in der Mannschaft zu etablieren. Das Spiel am Samstag gegen die SpVgg Unterhaching könnte dabei ein Schlüsselspiel für Mannschaft und Trainer sein, auch wenn Schork klarstellt, dass es kein Ultimatum für den Trainer gebe. "Die Situation ist auf jeden Fall prekär, da gibt es auch nichts schönzureden", so Schork. Aber: "Wollen wir immer nur auswechseln, auswechseln? Oder wollen wir sagen: wir schaffen das gemeinsam?"

Der Verein plant also weiter mit Hoßmang, aber eines ist klar. Punkte müssen her. Bei nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen hat der FCM bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Gegner Unterhaching ist 14. und fünf Punkte vor dem FCM. Bei einer Niederlage wären es sogar acht Zähler und damit ein Rückstand, der in den verbleibenden Spielen kaum noch aufzuholen wäre.

Hoßmang glaubt an Trendwende

Trotz der sportlich bedrohlichen Situattion gibt es auch Lichtblicke: In Sachen Intensität hat Trainer Hoßmang beim 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken am Dienstag Fortschritte gesehen, die Mut machen. Worum es am Samstag geht, ist deshalb klar: "Wir müssen das Gesicht aus dem Saarbrücken-Spiel zeigen und nach Unterhaching fahren, um dort drei Punkte mitzunehmen. Das ist das Ziel." Auch die Offensive wirkte im letzten Spiel aktiver, was vor allem an den Neuzugängen Saliou Sané und Nico Granatowski lag. "Die beiden können uns helfen, mit ihrer Art Fußball zu spielen", so Hoßmang auf der Pressekonferenz zum Spiel.