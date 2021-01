Die "Schwäne" wollen ihre aktuell gute Form bestätigen und würden mit einem Sieg an der SpVgg vorbeiziehen. "Wir wollen von Anfang an da sein. Wenn wir an die letzten Leistungen anknüpfen und an die Leistungsgrenze gehen, werden wir etwas mitnehmen", sagte Mittelfeldspieler Mike Könnecke am Donnerstag auf der Pressekonferenz.