Wieder gegen den Tabellenletzten

Wie beim 2:1 der Vorwoche gegen Lübeck geht es beim Auswärtsspiel gegen Unterhaching wieder gegen ein Schlusslicht der Liga. Wobei HFC-Coach Schnorrenberg durchaus überrascht ist vom schlechten Tabellenplatz des früheren Bundesligisten. "Wenn man die Spiele sieht, hat man den Eindruck, dass denen gar nicht viel fehlt", so der HFC-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag (05.03.2021). Schnorrenberg: "Denen fehlt nicht viel" Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Unterhaching: Letzter Sieg im Dezember

Bei der 1:3-Niederlage der Spielvereinigung gegen den Aufstiegsaspiranten 1860 München aus der Vorwoche sah Schnorrenberg eher zwei Teams auf Augenhöhe. "Da konnte man lange nicht erkennen wer oben und wer unten steht." Dass das von Arie van Lent trainierte Team spielerisch nicht nur mit 1860 mithalten kann, zeigten die Hachinger immer wieder - auch wenn die Bayern zuletzt neun Niederlagen in Serie kassierten und der letzte Sieg am 15.12. gelang.

HFC-Coach Schnorrenberg: "Wird ein großer Fight"

"Es wird ein großer Fight. Da kommt eine Mannschaft, die um das Überleben in der Liga kämpft. Uns wird nichts geschenkt werden“, weiß Schnorrenberg. "Die werden sicher auch irgendwann mal wieder einen Dreier holen - am liebsten nicht am Sonntag."

Haching-Trainer van Lent: "Alles ist noch möglich"

Während der HFC als Tabellenneunter mit einem Sieg die Komfortzone im Liga-Mittelfeld ausbauen könnte, fehlen Gastgeber Unterhaching schon jetzt fünf Punkte auf das rettende Ufer. Van Lent, langjähriger Nachwuchscoach in Mönchengladbach, gibt sich kämpferisch: "Es ist noch alles möglich. Das letzte Drittel der Saison hat gerade erst begonnen. Wir müssen aber langsam anfangen zu punkten", so der 50-Jährige. van Lent: "Müssen anfangen zu punkten" Bildrechte: imago images / Passion2Press

Verletzungssorgen bei den Bayern

Die Krise der Hachinger, davon ist HFC-Trainer Schorrenberg überzeugt, hat auch mit dem Verletzungspech der Bayern zu tun. Und auch in der Partie am Sonntag fehlen van Lent einige Optionen. So sind die Angreifer Stephan Hain und Patrick Hasenhüttel, Rechtsaußen Alexander Kaltner, Kapitän Josef Welzmüller und Keeper Steve Kroll weiterhin nicht einsatzbereit. Zumindest Mittelfeldspieler Dominik Stahl könnte aber ins Team zurückkehren. Dominik Stahl könnte bei Unterhaching nach seiner Verletzung zurückkehren (Archivbild). Bildrechte: imago images/Passion2Press

HFC: Vucur fehlt mit Gelbsperre

Beim HFC fehlen neben den verletzten Toni Lindenhahn, Anthony Syhre der gelbgesperrte Abwehrspieler Stipe Vucur. Wer für den Kroaten in die Innenverteidigung rückt, wollte Schnorrenberg am Freitag noch nicht verraten. Zurück im Training ist Torhüter Sven Müller nach einem Muskelbündelriss. Aber, so Schnorrenberg: "Die große Not ist nicht da, dass wir wechseln müssen." Fehlt beim Bayern-Gastspiel: Stipe Vucur. Bildrechte: IMAGO / Picture Point