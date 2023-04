Der FC Erzgebirge Aue tritt am Samstag (22. April, 14:00 Uhr, live im Audio-Stream und im Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) bei der SV Elversberg an. Die Dotchev-Elf will nach finsteren Wochen den Turnaround schaffen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.