Fußball | 3. Liga Zwickau will sich in Elversberg endlich belohnen

4. Spieltag

Nach zwei Niederlagen in Folge hofft der FSV Zwickau am Samstag (ab 14 Uhr im Liveticker der SpiO-App) beim SV Elversberg auf die Wende. Allerdings ist der Aufsteiger aus dem Saarländer mit zwei Siegen in die Drittligasaison gestartet. Zudem wurde noch das Star-Ensemble von Erstligist Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal gekegelt. Für beide Teams ist es ein Premierenduell in der 3. Liga. In der Historie gab es schon mal zwei Spiele gegen den SVE, an die sich Zwickau sicher noch gern erinnert.