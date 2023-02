Egal, wie die Partie im Saarland ausgeht, am Durchmarsch der SV Elversberg wird das nichts ändern. Zumindest sieht das Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang so: "Sie haben 17 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Geschweige denn, dass andere Mannschaften noch so viele Punkte holen, dass sie sie noch einholen. Von daher spielen wir am Wochenende gegen einen Aufsteiger in die zweite Liga."