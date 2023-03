Abgehakt ist die 0:3-Pokalpleite beim Chemnitzer FC noch lange nicht, dennoch muss der FC Erzgebirge Aue halbwegs wieder zur Normalität zurückkehren. Wichtig ist jetzt, dass Trainer Pavel Dotchev die richtigen Worte findet, denn bereits am Sonnabend (25. März) steht für die "Veilchen" die nächste Aufgabe im Punktspielbetrieb an. Gegner ist Tabellenschlusslicht SV Meppen. Der Anstoß in der Hänsch-Arena erfolgt 14 Uhr, "Sport im Osten" tickert live (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App).