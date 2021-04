Die blau-weiße Trendwende hat viele Gesichter. Zum einen stimmt die Mentalität in der Mannschaft. Jeder kämpft für jeden. Das hat der jüngste Auftritt gegen Zwickau eindrucksvoll bewiesen, bei dem die Magdeburger trotz 50-minütiger Unterzahl ein torloses Remis holten. Zum anderen hat das Team die Spielphilosophie und das System unter Trainer Christian Titz nach Anlaufschwierigkeiten verinnerlicht. Der 50-Jährige hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, bereitet seine Mannschaft akribisch auf die bevorstehenden Aufgaben vor.

"Er ist ein Trainer, der extrem auf Kleinigkeiten eingeht", erklärte Mittelfeldspieler Thore Jacobsen vor dem Duell gegen Meppen im vereinseigenen TV-Kanal. "Man merkt, dass er damit Recht hat. Er hat uns alle in den letzten Wochen besser gemacht. In der Art wie wir spielen, ist es deutlich zu erkennen, dass wir ein, zwei Steps nach vorne gemacht haben." Darüber hinaus hat Titz die lang schwächelnde Offensive wiederbelebt. Vor allem Baris Atik und Kai Brünker harmonieren prächtig miteinander und waren an acht der letzten zwölf Magdeburger Treffer direkt beteiligt.

Thore Jacobsen zieht die Fäden im FCM-Mittelfeld. Bildrechte: imago images/Christian Schroedte

Doch auch in puncto Abwehrarbeit muss man sich an der Elbe derzeit keine Sorgen machen. Die letzten fünf Partien überstand der FCM allesamt ohne Gegentor. Selbst die Aufstiegsaspiranten aus Rostock und Ingolstadt bissen sich die Zähne aus. "Wichtig ist, dass die Null immer steht. Das ist gerade für unsere Abwehr ein extremer Ansporn", so Jacobsen. Trotz des Aufschwungs übt man sich mit Blick auf den kommenden Gegner aus Meppen aber in Demut. "Wir machen so weiter wie in den letzten Wochen, werden nichts überstürzen und uns nur das Spiel konzentrieren. Da wollen wir auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen", betonte Jacobsen.