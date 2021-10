Damit sei das Thema nun abgehakt, erklärten die FCM-Verantwortlichen - und der Blick wurde auf die kommende Partie gewendet. Dort wartet der wiedererstarkte SV Meppen, der zuletzt zwei Partien in Folge gewinnen konnte (1:0 in Duisburg in der Liga und 3:2 in Osnabrück im Landespokal). Rund 8.000 Zuschauer werden für das Duell erwartet, darunter 500 Magdeburger, für alle gilt die 2G-Regel.



Titz hielt erst noch eine Eloge auf die Handballer des SC Magdeburg, der sich am Sonnabend durch einen Sieg gegen den FC Barcelona zum Klub-Weltmeister gekürt hatten ("Wir haben hier die beste Mannschaft im Welthandball, davor haben wir großen Respekt") und versprach auch, demnächst ein SCM-Spiel zu besuchen. Auch für die Meppener hatte Titz viele lobende Wort übrig: "Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, mit einer sehr kampfstarken Mannschaft, die hinten sehr kompakt verteidigt, aber auch versucht, vorne anzulaufen. Auch wegen der Zuschauerkulisse werde es für seine Jungs "eine heikle Aufgabe".