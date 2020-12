Der FSV Zwickau hat eigenen Angaben zufolge die Coronavirus-Testungen am frühen Montagmorgen veranlasst und die Proben selbst nach Dresden gefahren. Das zuletzt in Quaränte steckende Team wird laut Sportdirektor Toni Wachsmuth erst ins Emsland aufbrechen, wenn die Ergebnisse da sind – eine Konsequenz nach dem abgesagten Spiel beim SC Verl, als der Bus kehrtmachen musste. Wachsmuth sagte am Montag in der Pressekonferenz: "Wir hoffen, dass der Virus tatsächlich raus ist und die Spieler, die Symptome haben, schnellstmöglich gesund werden." Wieviele es genau sind, wollte er nicht beantworten.