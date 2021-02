Fußballfans haben es in dieser Corona-Pandemie gewiss nicht leicht, müssen sich wegen hoher Infektionszahlen weiter in Geduld üben und zu Hause bleiben. Die Anhänger des Halleschen FC durften in dieser Woche zumindest außerhalb des Stadions aktiv werden: Es galt, den Trainingsplatz des Fußball-Drittligisten vom tauenden Schnee zu befreien. Über so viel Hilfsbereitschaft freute sich auch Trainer Florian Schnorrenberg, der auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SV Meppen (Freitag, 19 Uhr) anmerkte, dass "optimale Vorbereitungen" natürlich "andere" seien, dieser Umstand aber "kein Alibi" darstellen dürfe.