Uerdingen rettete Schmitts Meppener

Kurz vor Ende der vergangenen Saison übernahm Schmitt dann beim damals abstiegsgefährdeten SV Meppen und befand sich sogleich auf einer emotionalen Berg- und Talfahrt: Eigentlich wären die Meppener trotz eines 2:1-Sieges gegen den MSV Duisburg am letzten Spieltag abgestiegen, doch wegen einer Entscheidung am "Grünen Tisch" konnten sie trotzdem in der Liga bleiben: Der KFC Uerdingen konnte im Rahmen eines Insolvenzverfahrens keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen und erhielt daher keine Zulassung für die Saison 2021/22. Rico Schmitt, Trainer SV Meppen, gestikulierend am Spielfeldrand Bildrechte: imago images/Werner Scholz

Und nun? Trumpft die Schmitt-Elf plötzlich groß auf. In dieser Saison haben die Meppener bislang zehn Spiele gewonnen und damit fast so viele wie in der kompletten letzten (zwölf). Aus den letzten sieben Partien resultierten sechs Siege und immerhin 16 Tore, nur bei Eintracht Braunschweig verlor Meppen - allerdings deutlich mit 0:5. In der Defensive haben sie derweil ihre Probleme: 26 Gegentore, sogar eines mehr als der Vorletzte Würzburg.

Nach mäßigem Saisonstart im Aufstiegskampf

Dabei war der Saisonstart aus Meppener Sicht eher mittelmäßig verlaufen: Nach der 2:3-Niederlage am 16. Oktober (12. Spieltag) hatte die Mannschaft in der Tabelle auf Platz 14 gestanden, hinter dem HFC. Doch so schnell kann sich das Blatt wenden: Mittlerweile ist Meppen Fünfter und kann sogar im Aufstiegskampf mitspielen. Der Tabellendritte Waldhof Mannheim ist nur noch ein Punkt entfernt.